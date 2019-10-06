Двоє військових постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби постраждали двоє українських військовослужбовців: один зазнав поранення, інший – бойового травмування.

«5 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу.

За даними українських військових, бойовики напередодні також чотири рази обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Саханки в суботу ввечері. На сайтах угруповання «ЛНР» сепаратисти звинувати ЗСУ в учорашньому обстрілі Логвинового.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.