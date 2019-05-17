Один український військовий поранений на Донбасі з початку доби – штаб ООС

Один український військовослужбовець зазнав поранення на Донбасі 17 травня, інформує штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики з початку доби і до 18-ї години п’ять разів порушили режим припинення вогню.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про обстріли упродовж дня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.