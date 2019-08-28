З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

З початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріли бойовики вели поблизу Лебединського, Павлополя, Водяного, Широкина, Новолуганського, Зайцева, Новотошківського, Південного і Майорська.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» інформації щодо обстрілів на захоплених бойовиками територіях з початку доби не надають.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.