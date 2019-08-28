З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

З початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, обстріли бойовики вели поблизу Лебединського, Павлополя, Водяного, Широкина, Новолуганського, Зайцева, Новотошківського, Південного і Майорська.
В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» інформації щодо обстрілів на захоплених бойовиками територіях з початку доби не надають.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ