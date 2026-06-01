Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося майже 180 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку – 36. На цій ділянці фронті сили РФ намагалися прорватися у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Три бойові зіткнення ще тривають.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 російські атаки біля Рибного, Злагоди, Добропілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Чарівного та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.



Окрім цього, бої продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.



На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



