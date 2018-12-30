Минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 грудня, бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Як зазначають українські військові, противник не застосовував озброєння, забороненого Мінськими угодами.

«Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Залізне на Горлівському напрямку, поблизу селищ Новомихайлівка, Опитне на Донецькому напрямку та в районі населених пунктів Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку», – ідеться в повідомленні.

У штабі проінформували, що жоден український військовий вчора не постраждав.

«За даними розвідки, 29 грудня трьох окупантів було знищено та трьох поранено», – розповіли військові.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про чотири обстріли зі сторони ЗСУ, у аналогічному угрупованні «ЛНР» кажуть, що українські військові відкривали вогонь тричі.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.