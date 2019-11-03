Від початку доби було 6 обстрілів з боку бойовиків, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби шість разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, в результаті чого один боєць ЗСУ зазнав поранення.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу.
За даними українських військових, продовжуються заходи на ділянці розведення №2 у районі Золотого-4 Луганської області.
«Зараз проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада)», – додали в штабі ООС.
Бойовики на своїх ресурсах звинувачують українських військових в обстрілі Горлівки.
Напередодні поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.
Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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