Від початку доби було 6 обстрілів з боку бойовиків, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби шість разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, в результаті чого один боєць ЗСУ зазнав поранення.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу.

За даними українських військових, продовжуються заходи на ділянці розведення №2 у районі Золотого-4 Луганської області.

«Зараз проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада)», – додали в штабі ООС.

Бойовики на своїх ресурсах звинувачують українських військових в обстрілі Горлівки.

Напередодні поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.