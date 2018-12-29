У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі протягом доби

Упродовж поточної доби, 29 грудня, станом на 18:00 бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

При цьому бойовики не застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем в районі селища Залізне на Горлівському напрямку а також в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед українських військових немає.

У угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.