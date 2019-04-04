З початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

З початку доби бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Усі обстріли були здійснені у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не оприлюднили даних щодо перебігу бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.