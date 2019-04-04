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04 Квітень 2019, Київ 08:48
Новини | Події

Штаб ООС про 3 квітня на Донбасі: втрат серед військових немає

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 3 квітня 2019 року (дані Міністерства оборони України)

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі 3 квітня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, минулої доби підтримувані Росією сили шість разів обстріляли позиції ООС, при цьому чотири рази – із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Були обстріляні українські позиції біля населених пунктів: Новотроїцьке, Лебединське, Кримське, Новолуганське, Станиця Луганська.

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Литва допомагає Україні воювати з Росією

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В угрупованні «ДНР», підтримуваному Росією, даних про обстріли минулої доби не наводять. В угрупованні «ЛНР» – звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, даних про постраждалих не повідомляють.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

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На Донбасі знову загострення. Під Новозванівкою загинуло двоє бійців

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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