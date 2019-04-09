З початку доби бойовики на Донбасі 8 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

З початку поточної доби, 9 квітня, бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військових, п’ять разів використавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Також збройні формування Російської федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців ОС немає.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – повідомили у штабі.

Представники збройного угруповання «ЛНР» заявили, що у Первомайську внаслідок обстрілу ЗСУ було пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.