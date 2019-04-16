З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

З початку поточної доби бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

За їх інформацією, втрат серед українських військовослужбовців немає.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про обстріл Збройними силами України з мінометів села Комінтерново. Аналогічне угруповання «ЛНР» звіту про хід бойових дій поточної доби не оприлюднило.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.