З початку доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 29 серпня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Про втрати серед українських військових не повідомляється.

Окрім того, як повідомили військові, у ніч на 29 серпня бійці полку «Азов» попередили провокацію бойовиків на Світлодарській дузі.

«Під час зміни особового складу противника на посту, бійцями «Азову» була помічена група найманців, які рухалася сірою зоною та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості. Ворожу ДРГ було виявлено групою розвідки полку «Азов», яка несла чергування на спостережному посту. У результаті короткочасного бою четверо ворогів було знищено, одного – поранено та взято у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Бойовику було надано першу медичну та спеціалізовану допомогу», – розповіли у штабі ООС.

Затриманий бойовик розповів, що група вийшла у сіру зону для диверсії, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії протягом доби.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.