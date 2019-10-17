Протягом доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові обстрілювали Пікузи (колишнє Комінтерново) та Горлівку.