Минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж поточної доби, 16 жовтня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу протягом доби Об’єднаних сил немає.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл ЗСУ Горлівки, внаслідок якого, за інформацією бойовиків, була поранена мирна жителька. У аналогічному угрупованні «ЛНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.