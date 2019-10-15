Протягом доби двоє бійців Об’єднаних сил загинули – штаб

Упродовж поточної доби, 15 жовтня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Двоє українських військових загинули внаслідок дій снайперів, ще один отримав поранення.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ нібито вели вогонь з танків на маріупольському напрямі. Окрім того, заявляють представники бойовиків, українські військові обстрілюють передмістя Макіївки, околиці Донецька та Ясиноватої.

У аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що двічі порушили режим припинення вогню.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.