Протягом доби двоє бійців Об’єднаних сил загинули – штаб

Упродовж поточної доби, 15 жовтня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Двоє українських військових загинули внаслідок дій снайперів, ще один отримав поранення.
У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили, що ЗСУ нібито вели вогонь з танків на маріупольському напрямі. Окрім того, заявляють представники бойовиків, українські військові обстрілюють передмістя Макіївки, околиці Донецька та Ясиноватої.
У аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що двічі порушили режим припинення вогню.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ