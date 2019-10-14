На фронті за день зафіксували 7 обстрілів – штаб ООС

Бойовики незаконних збройних угруповань сім разів обстріляли позиції Збройних сил України впродовж доби 14 жовтня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
Зокрема в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано обстріли поблизу Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Опитного. За даними штабу, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети, озброєння БМП-1 та стрілецьку зброю.
«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться у зведенні.
Як повідомляють у пресслужбі штабу, внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.
Незаконне збройне угруповання «ДНР» 14 жовтня заявило про нібито обстріл окупованої ним території з боку ЗСУ. Аналогічне угруповання «ЛНР» подібних заяв не робило.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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