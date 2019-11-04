Від початку доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 4 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що впродовж доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу ОС не було.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито загибель одного з бойовиків під час обстрілу з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.