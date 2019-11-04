Від початку доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 4 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
У штабі зазначили, що впродовж доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу ОС не було.
У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито загибель одного з бойовиків під час обстрілу з боку ЗСУ.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ