Бойовики обстріляли сили ЗСУ біля Оріхового та Водяного – штаб

Від початку доби, 23 червня, бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Оріхове противник обстрілював наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По обіді ворог активізувався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного. Проти українських захисників агресор застосував автоматичні станкові гранатомети», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій на Донбасі протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.