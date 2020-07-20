Від початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 20 липня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, але й артилерійські установки», – мовиться у повідомленні.

Повідомляється зокрема, що бойовики вели вогонь з артилерії поблизу Миронівського, а біля Причепилівки застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

«Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння», – заявили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.

У штабі нагадали, що сьогодні внаслідок обстрілів загинув український військовий.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.