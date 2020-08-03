Бойовики порушили режим тиші біля Мар’їнки та Південного – штаб ООС

Від початку поточної доби, 3 серпня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що бойових втрат та поранень серед особового складу ОС немає.

«В Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців, або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника», – йдеться у повідомленні.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій упродовж поточної доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.