Штаб стверджує, що за тиждень «повного і всеосяжного перемир’я» втрат через обстріли не було

За тиждень з моменту початку дії режиму «повного і всеосяжного режиму припинення вогню» ніхто з військових Об’єднаних сил не постраждав від обстрілів гібридних російських сил, стверджує штаб ООС увечері 2 серпня.

«Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи», – стерджують у штабі.

Провокації фіксували в районах населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски. За даними штабу, бойовики використовували переважно стрілецьку зброю, в окремих випадках – гранатомети.

«Розуміючи справжні підступні наміри противника, українські воїни впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було», – йдеться у зведенні.

З початку доби 2 серпня штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків і втрат серед українських військовослужбовців.

Упродовж минулої доби, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку бойовиків, також двоє військових зазнали травм.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Втім, українські військові щодня повідомляють про поодинокі порушення режиму припинення вогню.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.