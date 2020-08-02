Три обстріли зафіксовано на Донбасі минулої доби, двоє військових травмувалися – штаб

Упродовж минулої доби, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку бойовиків. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат внаслідок обстрілів немає.

«Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – заявили у штабі.

За поточну добу, за даними українських військових, обстрілів не зафіксовано.

Бойовики незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах про обстріли наразі не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Втім, українські військові щодня повідомляють про поодинокі порушення режиму припинення вогню.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.