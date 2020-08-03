Бойовики здійснили два провокаційні постріли на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили здійснили два провокаційні побстріли на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Минулої доби було здійснено два провокативні постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки», – заявили в ООС.

У штабі не повідомляють про втрати минулої доби.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію у вечірніх обстрілах на північ від Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.