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03 серпня 2020, Київ 07:39
Новини | Події

Бойовики здійснили два провокаційні постріли на Донбасі – ООС

У штабі ООС не повідомляють про втрати минулої доби

Контрольовані Росією сили здійснили два провокаційні побстріли на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Минулої доби було здійснено два провокативні постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки», – заявили в ООС.

У штабі не повідомляють про втрати минулої доби.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію у вечірніх обстрілах на північ від Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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