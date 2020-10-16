У штабі ООС повідомили про одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Від початку поточної доби, 16 жовтня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, опівдні на Приазов’ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Українські військові не відкривали вогню у відповідь. У штабі запевнили, що у склади ОС бойових втрат і поранень не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.