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25 березня 2021, Київ 19:32
Новини | Події

У штабі ООС повідомили про одне порушення режиму тиші на Донбасі від початку доби

Зазначається, що бойових втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 25 березня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Неподалік селища Світлодарськ окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед українських захисників немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом поточної доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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