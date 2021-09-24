Від початку доби бойовики 7 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 24 вересня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, зафіксовані обстріли в районі Новолуганського, Світлодарська, Золотого-4, Лебединського, Водяного.

Поблизу Водяного та Широкиного бойовики застосували безпілотники щоб скинути гранати ВОГ-17.

У штабі запевнили, що втрат серед українських військових немає.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій від початку доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.