Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні війська п’ять разів за добу 20 вересня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка. Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 міліметрів. В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Широкиного зафіксували обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний», – додають у штабі.

Від початку доби на Донбасі зафіксували один факт порушення режиму тиші – біля Кам’янки, із застосуванням мінометів 120 калібру. Внаслідок нього, за даними штабу, ніхто не постраждав.

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Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих ними територій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».