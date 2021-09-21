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Бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС, один український військовий поранений – штаб

Обстріли фіксували біля Новомихайлівки, Новозванівки, Катеринівки, Широкиного

Російські гібридні війська п’ять разів за добу 20 вересня порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка. Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 міліметрів. В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Широкиного зафіксували обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний», – додають у штабі.

Від початку доби на Донбасі зафіксували один факт порушення режиму тиші – біля Кам’янки, із застосуванням мінометів 120 калібру. Внаслідок нього, за даними штабу, ніхто не постраждав.

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Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих ними територій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

«Я розумію, що цих людей змушують голосувати» – військовий про вибори в Росії (відео)
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«Я розумію, що цих людей змушують голосувати» – військовий про вибори в Росії (відео)

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