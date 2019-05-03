Минулої доби бойовики 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено трьох військових – штаб

Упродовж минулої доби, 2 травня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, чотири рази використавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили військові.

Внаслідок обстрілів поранено трьох військовослужбовців ОС.

«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 2 квітня поранення отримали дев’ять окупантів», – мовиться у повідомленні.

З початку доби зафіксовано чотири обстріли, втрат серед український військових немає.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито шість обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.