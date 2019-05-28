У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 27 травня, на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, від початку поточної доби зафіксований один обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 міліметрів. Втрат серед українських військових немає.

«На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», – заявили військові.

У збройному угрупованні «ЛНР» повідомили про нібито три обстріли з боку ЗСУ.