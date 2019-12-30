Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 29 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби бойовики не вели обстрілів, зазначили у штабі.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.