Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 17 лютого, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті ворожих обстрілів втрат серед військових ОС не було.

«З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски», – повідомили у штабі, зазначивши, що сьогодні один український військовий отримав поранення.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими околиць окупованої Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.