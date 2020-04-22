Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, втрат немає – штат

Минулої доби, 21 квітня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що за минулу добу бойових втрат серед бійців ОС не було.

«Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. За даними розвідки Об’єднаних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців», – заявляють українські військові.

Від початку доби бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.