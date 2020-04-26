Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, одного військового поранено – штаб

Упродовж минулої доби, 25 квітня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил за допомогою чергових вогневих засобів вжили вичерпних заходів впливу на окупаційні підрозділи», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів одного українського військового поранено.

«За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, що вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, втрат у лавах ОС немає.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.