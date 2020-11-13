Минулої доби бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 12 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет. Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат у лавах ОС не було.

Від початку доби зафіксовано один обстріл з міномету з боку бойовиків неподалік Кам’янки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.