Режим тиші на Донбасі «зберігається повною мірою» – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 12 листопада не зафіксовано жодного обстрілу з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії 12 листопада.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.