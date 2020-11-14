Минулої доби на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 13 листопада, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Кам’янки, застосувавши міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено. Ще на одній ділянці, в районі Шумів, російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень у лавах ОС не було.

Від початку поточної доби порушень режиму тиші не зафіксовано.

В угрупованні «ДНР» українських військових напередодні звинуватили в обстрілі західної частини Донецька з міномета та озброєння БМП.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 13 листопада не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.