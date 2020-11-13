Українські військові відповіли на снайперський вогонь бойовиків поблизу Мар’їнки – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 13 листопада російські гібридні сили здійснили чотири порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Убитих і поранених серед українських військових немає, ідеться у вечірньому зведенні.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поруч із населеним пунктом Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі західної частини Донецька з міномета та озброєння БМП.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 13 листопада ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» повідомляють про нібито обстріли окупованих ними територій українськими військовими 10 листопада.