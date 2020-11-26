Минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 25 листопада, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, бойових втрат чи поранень у лавах ОС не було.

Від початку поточної доби на лінії розмежування зберігається тиша.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.