Минулої доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 грудня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові не відкривали вогонь у відповідь, оскільки обстріли не загрожували їхньому життю.

Від початку доби, за інформацією штабу, на лінії розмежування зберігається режим тиші.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.