Минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 21 грудня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, було поранено двох українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що поранені внаслідок обстрілів військові госпіталізовані, стан їхнього здоров’я задовільний.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету. На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – заявили у штабі.

За даними ЗСУ, від початку поточної доби на лінії розмежування зберігається тиша.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.