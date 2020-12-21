Стан поранених 21 грудня на Донбасі українських військових є задовільним – штаб ООС

Стан двох українських військових, які 21 грудня зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу російських гібридних сил поблизу населеного пункту Південне, є задовільним, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Всього з початку поточної доби українські військові зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, в тому числі біля Луганського, Шумів та приазовського Водяного.

Як ідеться у вечірньому зведенні, українські військові відкривали вогонь у відповідь, а про факт порушення російськими гібридними силами умов перемир’я повідомили представникам ОБСЄ.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі околиць Горлівки вдень 21 грудня.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 21 грудня ще не повідомляли.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.