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21 грудня 2020, Київ 18:52
Новини | Події

Стан поранених 21 грудня на Донбасі українських військових є задовільним – штаб ООС

Як ідеться у вечірньому зведенні, українські військові про факт порушення російськими гібридними силами умов перемир’я повідомили представникам ОБСЄ

Стан двох українських військових, які 21 грудня зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу російських гібридних сил поблизу населеного пункту Південне, є задовільним, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Всього з початку поточної доби українські військові зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, в тому числі біля Луганського, Шумів та приазовського Водяного.

Як ідеться у вечірньому зведенні, українські військові відкривали вогонь у відповідь, а про факт порушення російськими гібридними силами умов перемир’я повідомили представникам ОБСЄ.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі околиць Горлівки вдень 21 грудня.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 21 грудня ще не повідомляли.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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