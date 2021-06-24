Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 23 червня, бойовики на Донбасі зафіксували 22 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Новоселівки, Майорська, Південного, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новгородського, Авдіївки, Луганського, Водяного, Новоалександрівки, Новотошківського, Золотого-4, Широкиного.

«Окрім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Mavic», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено. Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ», – мовиться у повідомленні.

Станом на ранок 24 червня, на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму тиші, зазначили у штабі. Бойовики відкривали вогонь біля новгородського, Південного, Шумів.

У штабі запевнили, що бойових втрат внаслідок обстрілів у лавах ЗСУ немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.