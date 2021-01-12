Минулої доби бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 11 січня, бойовики на Донбас 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу обох населених пунктів Водяне – і на Приазов’ї, і неподалік Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї, а поблизу Донецька – ще й зі снайперської зброї», – мовиться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів загинув український військовий. ОС кілька разів відповідали на обстріли бойовиків.

Окрім того, бійці ЗСУ виявили безпілотник бойовиків поблизу Красногорівки та збили його.

Від початку поточної доби бойовики двічі порушили режим тиші.

«Так, в районі населених пунктів Водяне, що неподалік Донецька, та Пісків збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. А неподалік останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів. На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає», – заявили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито мінометний обстріл околиць Донецьку вранці 12 січня. у аналогічному угрупованні «ЛНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.