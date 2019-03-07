Протягом доби троє українських військових зазнали поранення – штаб

Протягом поточної доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За інформацією військових, противник застосовував міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів троє українських військових поранені.

«На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються», – зазначили у штабі.

У збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріли українськими військовими біля Василівської насосної станції поблизу Ясинуватої та в районі Горлівки.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.