Минулої доби на Донбасі поранено 3 українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 21 лютого на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів трьох українських військових було поранено.

«На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено», – мовиться у повідомленні.

В штабі зазначили, що від початку поточної доби, бойовики один раз обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Катеринівка.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.