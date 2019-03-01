Минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Упродовж минулої доби, 28 лютого, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник застосував 16 разів, витративши 143 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 міліметрів. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

«Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 28 лютого було ліквідовано одного та поранено трьох окупантів. Крім того, знищено чотири одиниці озброєння та військової техніки противника, у тому числі самохідну артилерійську установку та протитанковий ракетний комплекс», – розповіли військові.

У штабі додали, що від початку поточної доби позиції ЗСУ противник не обстрілював.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито 11 обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.