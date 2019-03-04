Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 3 березня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В результаті обстрілів один український військовий був поранений.

«Жоден обстріл підрозділів Об’єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів. За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу «Орлан-10», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі Лебединського та Водяного.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито вісім обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.