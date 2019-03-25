З початку доби поранено двох українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 24 березня бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Під час обстрілів чотири рази було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. По наших позиціях випущено 38 мін калібрів 120 та 82 міліметрів», – зазначили у штабі, додавши, що жоден український військовий вчора не постраждав.

З початку доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

«На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються» – мовиться у повідомленні.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку сил ООС 24 березня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.