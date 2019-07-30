Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 29 липня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету», – мовиться у повідомленні.

Один український військовий отримав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

За даними штабу, від початку доби бойовики один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.