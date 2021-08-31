Минула доба на Донбасі: 1 військовий загинув, 2 поранені та 11 обстрілів з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби російські гібридні сили 11 разів порушили режим тиші. Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил, один військовослужбовець загинув, інший – зазнав поранення, також, внаслідок підриву на НВП, один військовий має мінно-вибухову травму.

«Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріли напередодні тривали біля Новозванівки, Шумів, Троїцького, Катеринівки, Новотошківського, Водяного, Широкина.

«На межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування... Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, кажуть військові.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують ЗСУ у 4 обстрілах напередодні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.